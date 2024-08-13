18+
18+
РЕКЛАМА

Трамвайное кольцо на Большой Подгорной в Томске отремонтируют за 11,5 млн рублей

Город, Общественный транспорт, Томские новости, ремонт дорог интересные новости Томска трамвайные пути Трамвайное кольцо на Большой Подгорной в Томске отремонтируют за 11,5 млн рублей

В Томске выбрали подрядчика для ремонта трамвайного пути на разворотном кольце на Большой Подгорной, 201. Работы выполнит ООО «Транссервис». Сумма контракта составляет порядка 11,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонтируемый участок вызывал наибольшие нарекания из-за своего состояния. Предполагается, что его ремонт позволит в дальнейшем снизить количество сходов вагонов на этом направлении.

По контракту, подрядчик должен демонтировать старые рельсы и шпалы, выровнять земляное полотно, обустроить балластную подушку с повышением уровня пути, уложить путь новыми материалами.

Работы должны быть выполнены в течение месяца со дня заключения контракта. Всего предстоит отремонтировать 184 метра одиночного пути на разворотном кольце. Договор будет заключен до середины августа.

В пресс-службе уточняют, что на время работ трамваи маршрута №1 будут ходить по укороченной схеме до разворотного кольца на ул. Дальне-Ключевская.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В томских вузах увеличилось количество поступающих из Центральной России в 2024 году

8 августа 2024
Томские новости

В Томске отремонтировали более 700 садовых диванов и парковых лавочек

7 августа 2024
Томские новости

Грузоперевозчик «Сибирьавто» инициировал банкротство томского областного ДРСУ

31 июля 2024
Томские новости

В Советском районе Томска оборудуют площадку для выгула собак

5 августа 2024
Томские новости

На главном городском пляже Томска запрещено купаться

2 августа 2024
Томские новости

Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет

22 июля 2024
Томские новости

Томич не смог вылететь за границу из-за забытого долга за комуслуги

31 июля 2024
Томские новости

В Томске владельцев девяти заправок подозревают в продаже некачественного топлива

24 июля 2024