Трамвайное кольцо на Большой Подгорной в Томске отремонтируют за 11,5 млн рублей

13 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске выбрали подрядчика для ремонта трамвайного пути на разворотном кольце на Большой Подгорной, 201. Работы выполнит ООО «Транссервис». Сумма контракта составляет порядка 11,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонтируемый участок вызывал наибольшие нарекания из-за своего состояния. Предполагается, что его ремонт позволит в дальнейшем снизить количество сходов вагонов на этом направлении.

По контракту, подрядчик должен демонтировать старые рельсы и шпалы, выровнять земляное полотно, обустроить балластную подушку с повышением уровня пути, уложить путь новыми материалами.

Работы должны быть выполнены в течение месяца со дня заключения контракта. Всего предстоит отремонтировать 184 метра одиночного пути на разворотном кольце. Договор будет заключен до середины августа.

В пресс-службе уточняют, что на время работ трамваи маршрута №1 будут ходить по укороченной схеме до разворотного кольца на ул. Дальне-Ключевская.

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