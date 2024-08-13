«Con.Версия» для любителей комиксов, аниме и фантастики пройдет в томском Драмтеатре в конце августа

13 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Томичей приглашают на двухдневный гик-конвент «Con.Версия» в Томском театре Драмы. Мероприятие пройдёт 24–25 августа и объединит в одном месте людей, интересующихся играми, аниме, комиксами и фантастикой. На нем участники покажут себя в разных направлениях: косплей, артистическое фехтование, дефиле, сценические постановки.

Как сообщают организаторы, гости конвента, темой которого в этом году стала «Джуманджи», смогут посетить конкурсные программы по танцам и вокалу и киберспортивные соревнования.

— В этом году мероприятие будет проходить в относительно новом для нас помещении — Драмтеатре. Драмтеатр больше всего подходит по площади, к тому же, он удобно расположен в центре города, для иногородних участников это очень важный пункт. Также благодаря большому пространству и трем доступным сценам, мы смогли ввести несколько новых конкурсов в программу, — рассказали «Томскому Обзору» организаторы.

По их словам, помимо ежегодных конкурсных программ, в этом году ввели и новые форматы. Так, на «Con.Версии» будет проходить «Открытый микрофон» — направление, в котором участники могут показать любые свои таланты, конкурс «Липсинка» — искусство синхронизации движений губ с произношением слов и «Аллея Косплееров» — место, где косплееры смогут представить свои работы и пообщаться со зрителями. С другими нововведениями можно ознакомиться на сайте гик-конвента.

В этом году на участие в конвенте подали около 1000 заявок. Почти в каждой из которых по 2-3 человека. На конвент в этом году приедут из Кемерова, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Омска, Новокузнецка, Владивостока и других городов.

«Con.Версия» проходит в Томске с 2012 года. С каждым годом количество участников «Con.Версии» становится все больше, в 2023 мероприятие посетило около 3000 человек.

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