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Иномарка и «скорая» столкнулись на Коммунальном мосту в Томске, задержан агрессивный мужчина

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Сегодня утром, 13 августа, в Томске на Коммунальном мосту столкнулись Ford Focus и карета «скорой», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.40. По предварительным данным, водитель иномарки допустил столкновение с каретой скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маяками по ул. Нахимова со стороны Московского тракта.

В сообщении уточняется, что автомобиль «скорой» ехал на вызов и был без пациентов. В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб.

Также во время оформления документов сотрудники Госавтоинспекции заметили человека, который бросался под машины и вел себя агрессивно. Его задержали и передали медицинским сотрудникам.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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