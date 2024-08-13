Томичам расскажут о загадках русских икон на фестивале «ТОМ II»

13 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено спикером

Известный российский специалист в области иконографии, демонологии и «образу врага» в средневековой Руси Дмитрий Антонов расскажет томичам о загадках русских икон в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ II». Лекция «Старец, горлица и ослиная челюсть: загадки русских икон» пройдет в воскресенье, 15 сентября, в Институте образования Томского государственного университета.

Как уточняют организаторы, Дмитрий расскажет о необычных сюжетах, которые встречаются в русских иконах — как средневековых, так и современных. А еще посетители узнают, какие легенды они порождают. На встрече спикер также представит свою книгу «Нимб и крест: как читать русские иконы».

Дмитрий Антонов — автор 10 книг и около 200 публикаций по истории русской культуры XVI–XVII вв., русской иконографии, советским иконам и современным религиозным традициям. В 2021 году с коллегой Дмитрием Дорониным открыл и описал феномен советской иконы. Совладелец коллекции и организатор выставок советских икон в музеях России.

Напомним, в этом году в Университетской роще ТГУ стартует фестиваль искусства и чтения «ТОМ II», организованный Сибирским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и ТГУ. В программе — дискуссии с деятелями искусства и книгоиздателями, презентации новых книг и встречи с современными авторами, тематические воркшопы и мастер-классы, кинопоказы, лаборатории для художников и молодых краеведов. В этом году мероприятие соберет более 70 экспертов, чья деятельность так или иначе связана с книгоиздательством, филологической наукой и искусством.

Фестиваль будет проходить 12–15 сентября. Подробности программы и регистрация на мероприятия доступны на сайте.

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