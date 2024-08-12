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Томское областное ДРСУ избежало банкротства и сменило директора

Город, Томские новости, ДРСУ дороги интересные новости Томска Томское областное ДРСУ избежало банкротства и сменило директора

Грузоперевозчик ООО «Сибирьавто» (Шегарский район, Томская область) отозвало заявление о признании банкротом ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (Областное ДРСУ), поданное в Арбитражный суд Томской области.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел, суд принял заявление о признании компании банкротом и назначил заседание по его рассмотрению на 2 сентября. Однако позднее истец отказался от требований.

Вместе с тем в ЕГРЮЛ говорится, что «Областное ДРСУ» сменило директора: вместо Андрея Гладких, работавшего на этом посту с октября 2023 года, компанию возглавил Евгений Орешко, ранее занимавший должность заместителя директора по содержанию автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что претензии «Сибиарьавто» основаны на арбитражном разбирательстве, в ходе которого суд удовлетворил иск компании о взыскании с Областного ДРСУ 6,9 млн рублей долгов по договорам перевозок. Сумма исковых требований в заявлении о банкротстве — 500 тыс. рублей.

ГУП ТО «Областное ДРСУ» было зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

По итогам 2023 года выручка Областного ДРСУ снизилась на 19,6% и составила 3 млрд рублей. Чистый убыток вырос на 8% — до 283,3 млн рублей.

В настоящее время Арбитражный суд Томской области рассматривает ряд исков к ДРСУ о взыскании с компании суммарно более 300 млн рублей долгов.

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