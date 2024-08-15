Томичей приглашают на творческую встречу с художником и поэтом Андреем Суздалевым

15 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал Пушкинского

В пятницу, 30 августа, в Томске в «Кабинете Пушкинского» пройдет встреча с художником, поэтом и педагогом Андреем Суздалевым. Её участников ждет насыщенная программа с презентацией книги и просмотром фильмов, сообщают организаторы.

Мероприятие организовано в рамках просветительской программы «Кабинета Пушкинского». На творческой встрече спикер расскажет об авторском проекте «Все фигуры» (2001–2021) и о работах в жанре «книга художника», презентует одноименное издание, покажет на экране короткометражные графические фильмы «Фигуры прилива», Underway, Last Playground, «Дальняя. Избранные партитуры».

Андрей Суздалев — художник, поэт, педагог. Родился в 1973 году в Москве. С середины 90-х активно работает в жанре «книга художника». Работает с книжной графикой и дизайном, создает арт-объекты и медиаинсталляции, с 2000-x занимается авторской анимацией.

Участник многочисленных выставок, работы находятся в частных и музейных собраниях. Автор нескольких поэтических книг, в 2020 и 2021 году входил в число финалистов национальной литературной премии «Поэт года» портала «Стихи.ру». На протяжении многих лет работает в области художественного образования детей и подростков. С 2005 года руководит авторской мастерской «Движущиеся картинки» (ГЦСИ, 2005–2018; Новая Третьяковка, 2019 — по настоящее время).

Встреча пройдет в пятницу, 30 августа, в 18:30 в «Кабинете Пушкинского» на 5 этаже Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34а).

Вход свободный, по предварительной регистрации.

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