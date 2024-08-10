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В Томске вновь пройдет фестиваль кофе «Чашка кофею»

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Сегодня, 10 августа, в Томске у здания СФТИ состоится кофейный фестиваль «Чашка кофею» от арт-пространства Zalisha. Томичи смогут попробовать различные варианты известного напитка, поучаствовать в тематических мастер-классах, а заодно познакомиться с отображением кофе в творчестве.

— Мы получили много положительных откликов от участников и гостей прошлого события, и сами были довольны результатом. Поэтому решили продолжить праздник и в этом году. У нас есть изменения в концертной программе — мы собрали как новых, так и некоторых старых участников. Также появились и новые партнеры, — уточняют организаторы.

На фестивале томичи смогут попробовать кофе в его разнообразных вариантах. Будет доступна турецкая кофейня, где его сварят на песке. Также гостям предложат угощения от томских заведений — шашлыки, пиццу, различную выпечку и снеки

В развлекательной программе мероприятия этого года предусмотрены тематические мастер-классы. Один из них проведет художница Аиша Ахадова — томичи смогут расписать футболку на околокофейную тематику с возможностью забрать ее себе. Кроме того, гости попробуют себя в кофейной живописи.

Как сообщают организаторы, на событии будет новое и необычное «PRОШоу» в рамках которого перед гостями выступят воздушные гимнасты. На протяжении всего фестиваля томичи также смогут послушать томские группы и исполнителей, в том числе Angie, «Никакая как все», Percussion project и других.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 23.00 на площади возле СФТИ на пл. Ново-Соборная, 1. Следить за новостями фестиваля можно в группе «ВКонтакте».

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