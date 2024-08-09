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В Томске полицейские задержали мигранта, который домогался до 12-летней девочки

Город, Криминал, Происшествия, Томские новости, полиция мигранты интересные новости Томска жесть В Томске полицейские задержали мигранта, который домогался до 12-летней девочки

Томские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 12-летней девочки.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел на территории парка-сквера по ул. Карла Ильмера. Здесь неизвестный подсел к девочке, которая отдыхала на лавочке, и завел разговор на интимную тему. Ребенок испугался и убежал.

Изучив записи с камер наблюдения полицейские выяснили маршрут подозреваемого и установили его личность. Им оказался 45-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья, легально находящийся на территории РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ. Сейчас фигурант задержан и помещён в изолятор временного содержания.

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