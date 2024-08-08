Томская писательница презентовала новую детскую книгу о девочке-детективе

8 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Детская писательница из Томска Оксана Мухортова выпустила новую книгу «Детектив Ширли Брукс. Дело о пропавшем носе». Произведение рассказывает о девочке-детективе, которая помогает снеговику найти нос, пропавший перед самым Новым годом. Планируется, что книга перерастет в серию — продолжение уже лежит в издательстве.

О новом произведении, пути к писательству, детской литературе и планах на будущее Оксана Мухортова рассказала на прошедшей сегодня, 8 августа, пресс-конференции в РИА Томск.

— У всех детей есть воображаемые друзья и все дети хотят уметь разговаривать с животными. В этой книге девочка Ширли Брукс понимает зверей, общается с ними и помогает. К ней обращается снеговик. Перед Новым годом у него пропал нос и, страшное дело — если нос не найти, снеговик растает. Ширли Брукс берется за дело. Здесь много подозреваемых, в том числе и ворона с павлиньими перьями, много интересных персонажей и героев. В общем это история о том, как ребенок помогает живому существу — Снеговик разговаривает, дышит, мечтает, чего-то боится и в конце в общем-то все хорошо, но проблема еще и в том, что пропал Дед Мороз. А ведь Новый год скоро и какой праздник без главного волшебника. Здесь есть разные персонажи, например, щенок Кефирчик, который помогает девочке, — рассказала о своей книге Оксана.

По словам автора, сейчас выходит много детской литературы с новогодними историями и ей тоже хотелось придумать что-то на эту тему. Издание рассчитано на дошкольников и младший школьный возраст. Красочные иллюстрации нарисовала иллюстратор из Калининграда Анна Збоева. Книга вышла тиражом 4000 экземпляров. Приобрести ее можно на маркетплейсах и в крупных книжных онлайн-магазинах. В Томске новое произведение доступно для покупки только у самого автора, но уже с автографом.

По словам писательницы, продолжении серии о Ширли Брукс выйдет, вероятно, не ранее 2026 года — процесс издания книг довольно долгий, к тому же издательство ждет, пока иллюстратор освободится от других проектов.

Книга о девочке-детективе стала пятым произведением Оксаны. К написанию книжек она пришла в 2020 году, когда родила дочь:

— Мне стало скучно, захотелось самореализации. Но я же не могли пойти на работу, потому что у меня ребенок маленький. Мне захотелось делать что-то полезное, интересное, творческое. Я раньше создавала игрушки из шерсти, ткани и решила, почему бы не написать историю. Но сначала я прошла курсы по терапевтическим сказкам от практикующего психолога. И начала писать терапевтические истории, чтобы они помогали и лечили. Бывает кто-то боится темноты, ему скажешь «Не бойся темноты, там ничего страшного». Он этого не поймет, нужна история, в которой читатель бы увидел, что бояться темноты действительно не стоит. Потом я написала про жирафика, который потерял пятнышки. И эту книгу можно назвать терапевтической. Вот он потерял пятнышки и что же делать: во-первых, он теперь отличается от других, во-вторых, узнает ли и примет его мама, в-третьих, как быть без пятен, что будет. Это книга про взросление, принятие себя, про индивидуальность, — рассказала писательница.

В итоге Оксану Мухортову так захватил процесс, что только в 2024 году уже издано четыре книги. А до конца года планируется еще две — школьный детектив «Один день из жизни детектива. Метод трех» и история про двух сестер «Счастье за дверью».

— В первой главные герои книги — Костя, Пашка и Вика. Из школьного уголка пропала крыса и подозреваемый — Костик, потому что у него есть ручная крыса. Там иллюстрации уже закончены, я так полагаю. Книга выйдет, скорей всего, к Новому году. Второе произведение — история про двух сестер, которые враждуют и не могут найти общий язык. Однажды они находят бездомного котенка, хотят принести домой, но родители против, против настолько, что дети хотят уйти из дома. Но там все хорошо заканчивается, — поделилась планами Оксана.

В планах у томской писательницы еще несколько произведений — детская литература в России пользуется большим спросом. Оксана отмечает, что сейчас детям, вероятно, больше интересны современные авторы:

— Много необычных героев сейчас есть. Но по школьной программе у нас классические произведения. Мы сейчас с дочкой читаем «Русалочку», ей не заходит, потому что там очень страшно. У русалочки ноги в крови и прочее. В современных книгах, в зависимости от возраста, такого быть не может. Есть определенные критерии, до какого возраста о таких вещах писать нельзя, потому что это травмирует психику ребенка. Но бывает и такое, что родители про современных авторов ничего не знают, потому что они привыкли к классике и покупают детям только ее.

Оксана Мухортова добавляет, что спросом пользуется самая разная современная детская литература — нон-фикшн, детективы, фэнтези. Все зависит от предпочтений как родителей, так и самих детей. «Детские книги востребованы — и я рада», — говорит Оксана Мухортова.

Текст: Василина Фаткулина

Фото: Савелий Петрушев

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