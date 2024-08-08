Власти Томска ищут новых подрядчиков для ремонта дорог

8 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Накануне, 7 августа, администрация Томска объявила торги на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Две соответствующие закупки были размещены на сайте zakupki.gov.ru.

Стоимость каждого контракта составляет более 360 млн рублей (364,5 и 363,8 млн рублей). Один из них предполагает проведение ремонта дорог и тротуара на пр. Фрунзе (от Фрунзе, 1 до Фрунзе, 85) и тротуара на участке от Фрунзе, 85 до Фрунзе, 238. Также подрядчику предстоит отремонтировать и ул. Белинского (от дома №1 до №62).

В рамках второго контракта планируется ремонт дороги и тротуара на пр. Академический (с развязкой) от ул. Осенняя до пр. Академический, 21, на ул. Интернационалистов от ул. Говорова, 54а до пр. Мира, 27а и ул. Вокзальная от ул. Вокзальная, 2 до ул. Вокзальная, 80а.

Заявки на торги принимаются до 23 августа. Подрядчик будет объявлен 27 августа.

Также сегодня пресс-служба мэрии сообщала, что федеральная антимонопольная служба признала пермские компании «ТСК» и «ТНК», которые выполняли ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», недобросовестными. После начала ремонта «Центр технадзора» неоднократно выписывал подрядчикам предписания для устранения — работы не обеспечивали безопасность дорожного движения, для пешеходов не предоставлялись альтернативные пути (не было безопасных мостков), подрядчик не предоставлял геодезическую съемку после проведения фрезерования, перед началом работ не была проведена приемка люков у ресурсных организаций, неоднократно забор проб проводился без вызова специалистов «Центра технадзора», в местах понижения пешеходных тротуаров не была уложена тактильная плитка, работы по асфальтированию были начаты без согласования рецепта, после пробы асфальта не соответствовали рецепту и прочие несоответствия. Кроме того, подрядчик неоднократно нарушал ресурсные сети — рвал электрические провода и нарушал водоводы при работе тяжелой техникой.

Кроме того, по данным мэрии подрядные организации не устраняли замечания, вели работы, нарушая условия контракта. В итоге после неоднократных выездных совещаний было принято решение разорвать контракты.

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