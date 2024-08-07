Пакет с головой человека обнаружили около одного из озер Томского района

7 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Житель Томского района обнаружил пакет с головой человека около озера Рожневое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нашедший обратился к полицейским и рассказал им, что незадолго до произошедшего он подвозил незнакомца из села Березкино. В пути неизвестные попутчик попросил остановиться в районе озера, где выбросил пакет. Водителю он сказал, что в нём находится мусор. После этого мужчина довёз и высадил спутника в областном центре, а затем заметил в салоне своего автомобиля пятна, похожие на кровь. Заподозрив неладное, заявитель решил проверить, что находилось в выброшенном попутчиком багаже, и вернулся к водоёму.

— Открыв пакет, он ужаснулся страшной находке, — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность убитого и нашли причастных к произошедшему. Ими оказались двое его знакомых, с которыми мужчина вместе занимался заготовкой дикоросов. Одного из них — ранее не судимого томича — задержали оперативники вместе с коллегами из районного отдела полиции.

Сыщики выяснили, что убийство произошло во время конфликта после употребления алкогольных напитков. Задержанный злоумышленник задушил мужчину, когда тот уснул. При этом второй подозреваемый спустя два дня после произошедшего топором отрубил голову убитого и выбросил её возле озера. Обезглавленное тело подельники вместе скинули в яму уличного туалета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Полицейские разыскивают второго участника убийства.

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