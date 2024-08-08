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Томичей приглашают окунуться в старинную дачную жизнь

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В субботу, 10 августа, в томском частном музее «Профессорская квартира» стартует цикл мероприятий «Дачные истории», посвященный старинной дачной жизни и всему, что с ней связано.

Как сообщают организаторы, тематические мероприятия стартуют с «Цветочного вечера». Историк, знаток и практик садоводства Дина Козлова расскажет о том, какое место цветы занимали в жизни томичей в начале ХХ века. Гости узнают, как создавались усадебные сады, где находились цветочные магазины старого Томска и каким был их ассортимент. Кроме того, зрителям представят «цветочные» экспонаты из собрания «Профессорской квартиры».

Завершится встреча чаепитием и сборкой букетов из цветов, которые Дина вырастила на своей ферме.

Начало в 18.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость посещения: 2500 рублей.

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