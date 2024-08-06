С начала года в Кировском районе Томска снесли 200 незаконных гаражей, сараев и ларьков

Почти две сотни незаконных нестационарных объектов снесли с начала года в Кировском районе Томска. Гаражи, сараи, торговые ларьки и другие строения находились на муниципальной земле без договора аренды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, если постройки не убирают добровольно, то это делает подрядчик администрации после соответствующего уведомления. Тогда хозяева незаконно установленных конструкций могут получить свое имущество только после возмещения средств за их демонтаж и перевозку на стоянку.

— Вчера на пл. Южной предприниматель убрал торговый ларек. Он сделал это сам, но для этого администрация неоднократно выезжала на место с требованием освободить городскую землю. Сегодня там должны убрать оставшийся мусор, — отметила начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Татьяна Медведева.

В пресс-службе уточнили, что, в соответствии с ч. 2 ст. 8.1. КоАП Томской области об административных правонарушениях, за установку незаконных строений нарушителю грозит штраф от пяти (для физических лиц) до двухсот тысяч рублей (для юрлиц).

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