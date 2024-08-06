Две иномарки столкнулись в центре Томска, двое доставлены в медучреждение

Сегодня, 6 августа, в Томске на пл. Ленина столкнулись легковые автомобили Hyundai и Toyota, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.10. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 31–летний водитель и 52-летняя женщина-пассажир автомобиля Hyundai.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: УМВД по Томской области

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