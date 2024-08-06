В Томске запускается лаборатория «Слово и его автор», посвященная Густаву Шпету

Томичей приглашают присоединиться к лаборатории «Слово и его автор», посвященной жизни и творчеству философа Густава Шпета, который последние годы жизни провел в Томске. Проект стартует в сентябре, а завершится художественной выставкой и выпуском сборника текстов.

Как сообщают кураторы, участники лаборатории объединятся для совместного изучения работ Густава Шпета. Они прослушают лекции и посетят семинары от приглашенных экспертов из Томского государственного университета и других городов России. Точный список лекций ещё составляется и будет объявлен в социальных сетях проекта в ближайшее время. Кураторы также организуют экскурсии по значимым местам, связанным с жизнью Шпета в Томске.

В октябре участники лаборатории приступят к созданию творческих работ и текстов. Их можно будет увидеть на выставке, которая откроется в томском Театре юного зрителя 16 ноября, в день смерти Густава Шпета. Так создатели проекта хотят почтить память философа.

К участию в лаборатории приглашаются художники, поэты, философы, танцоры, театралы и томичи, не связанные с искусством. Подать заявку можно до 15 августа, заполнив форму. Актуальные новости проекта будут публиковаться в телеграм-канале.

Густав Густавович Шпет — русский философ, психолог, теоретик искусства, переводчик и педагог. Его сочинения повлияли на развитие мировых философских течений. Шпет провёл часть своей жизни в Томске, здесь же трагически погиб. Он знал 17 языков и впервые сделал полный перевод Гегеля на русский язык. Философ обладал поэтическим взглядом на мир. Он стремился понять «слово» как целое, как выразитель мира. Кураторы лаборатории планируют продолжить традиции Шпета, соединить философию и искусство.

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