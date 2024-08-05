«Газель» и маршрутка столкнулись в Томске

5 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 5 августа, на трассе "Томск-Аэропорт" столкнулись маршрутный автобус и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.00 на втором километре автодороги. В момент аварии в автобусе находились десять пассажиров. В результате происшествия двоих из них, а также водителя «Газели», для осмотра доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».