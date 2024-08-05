В Томске заменили деревянную лестницу на Кузнечном взвозе
5 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томске рабочие завершили капремонт спуска на Кузнечном взвозе, 1, сообщает пресс-служба мэрии.
Здесь заменили деревянные лестничные марши на металлические, добавили поручни и покрасили пролеты.
— Лесенка соединяет Октябрьский и Кузнечный взвоз, рядом находится Воскресенская церковь здесь ходит очень много людей. В плановом порядке поставили спуск в очередь на замену, провели ремонт, — цитирует пресс-служба главу администрации Октябрьского района Сергея Лозовского.
В сообщении уточняется, что в этом году в Октябрьском районе также запланирован ремонт лестничных спусков на ул. Клюева, 26, ул. Красногвардейской, ул. Технической, 1г и на Иркутском тракте, 190.
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