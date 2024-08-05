В оранжерее томского Ботсада строят новую крышу для самой высокой пальмы страны

5 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ и Ботсад ТГУ

Новый купол установят над пальмой ливистона южная в Ботаническом саду Томского государственного университета. В последний раз его высоту увеличивали 17 лет назад.

Как уточняют в пресс-службе вуза, томская пальма на протяжении многих лет остаётся самой высокой в России из растущих в оранжерее. Её высота составляет почти 24 метра.

— Ливистона южная — высокодекоративная австралийская веерная пальма. В странах с тропическим и субтропическим климатом она выращивается в открытом грунте, — рассказывает научный сотрудник лаборатории тропических и субтропических растений СибБС ТГУ Светлана Романова. — В природе она может достигать 30 метров. Наша пальма, несмотря на то, что ей почти 90 лет, продолжает расти, поэтому возникла необходимость увеличить высоту крыши.

Сейчас «южанка» находится на открытом воздухе. В скором времени строители с помощью крана установят новый купол, высота которого над пальмой составит три метра.

— Через неделю наша ливистона будет укрыта новым куполом, — говорит Светлана Романова. — Увидеть этот уникальный экземпляр посетители Ботсада ТГУ могут в тропическом отделе оранжереи во время самостоятельных и коллективных экскурсий.

Фото: пресс-служба ТГУ и Ботсад ТГУ

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