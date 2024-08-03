Томские спасатели помогли лошади, увязшей в трясине
3 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС
Сегодня, 3 августа, томские спасатели помогли лошади, которая погрязла в трясине и не могла выбраться.
Как уточняют в группе ТО ПСС «ВКонтакте», сообщение об инциденте поступило в 12:52. Прибывшие на место спасатели закрепили полиспаст на аварийно-спасательном автомобиле обвязали животное веревкой и с помощью установленного механизма вытянули лошадь.
В сообщении отмечается, что в спасении принимали участие и гуляющие рядом очевидцы.
Фото: ТО ПСС
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