Завтра томичей ждут дожди, грозы и сильный ветер

3 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, 4 и 5 августа, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Прогнозируются дожди, грозы, ливни, возможен град, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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