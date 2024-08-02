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Томский джаз-клуб Underground откроет новый сезон выступлением Blues Doctors

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Джаз-клуб Underground организует большой концерт под открытым небом в честь начала XXI джазового сезона. Открытие пройдёт в пятницу, 9 августа, во дворике томского Дома искусств. На мероприятии гости услышат группу Blues Doctors.

— Мероприятие начнётся с бесплатной гастрономической дегустации. Мы будем угощать гостей лимонадом, ратафией, сангрией, лимончелло и сырной тарелкой от лучших российский крафтовых производителей, — отмечает основатель джаз-клуба Олег Усенко.

Томичи услышат современный гитарный блюз-рок от одной из лучших блюзовых команд страны из Екатеринбурга. По словам организаторов, Blues Doctors отличают живое звучание, профессионализм и энергичная подача.

Помимо концерта гостей мероприятия ждёт дегустация сыров и других угощений. Кроме этого, можно будет сделать памятные снимки в фото-зоне.

Концерт начнётся в 19.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов от — 1650 рублей.

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