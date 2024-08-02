В Томске жильцы дома по ул. П. Осипенко возмутились несогласованным благоустройством

В Томске у дома по ул. Полины Осипенко, 23 начались благоустроительные работы. Здесь снесли деревья, планируют обустроить парковку и высадить кусты. Однако жильцы высказываются против запланированного благоустройства, так как оно не было с ними согласовано и в целом не отвечает их потребностям. Об этом «Томскому Обзору» сообщила одна из местных жительниц Полина.

— На прошлой неделе в четверг у нас спилили все деревья (молодые рябины, яблони, черемуху, берёзы, вяз), ни одно из них не было ветхим. Вчера выкопали все клумбы и около подъезда повесили еле заметный план будущего «благоустройства», согласно которому все спиленные деревья и выкопанные клумбы станут бетонными решетками и парковками. У нашего дома и так нет двора, подъезды выходят на проезжую часть, но раньше существовала хоть какая-то разграничительная зеленая полоса, да и эта улица не была сильно популярна.

Местная жительница также уточнила, что ранее на ул. Полины Осипенко, на участке от ул. Вершинина до ул. Красноармейской, провели ремонт дороги. В итоге здесь появились бордюры и съезды к подъездам дома.

— «Монетка» (располагающийся напротив магазин — прим. ред.) весной спилила эти бордюры, а сегодня выломали весь уложенный до подъездов асфальт, выходя из подъезда подо мной провалился пол и проведенный год назад ремонт в подъезде пострадал, — говорит местная жительница.

Она уточнила, что по проекту благоустройства у дома планируется посадить три куста пузыреплодника. Их высадят в тех местах, где невозможно сделать паркинг.

— На словах рабочие обещают разбить клумбы с обратной стороны здания, но там, во-первых, никто не ходит, там расположены погреба, а, во-вторых, жильцам второго и выше этажей эти клумбы никакого значения не играют, из окон высоких этажей их не видно. Нас заковывают в каменные джунгли. Данное «благоустройства» совершенно не направлено на «благо» жителей дома. По проекту даже не предусмотрено ни одной скамейки для бабушек, — уточнила Полина.

Она подчеркнула, что участок под домом с кадастровым номером 70:21:0200023:164 включает как само здание, так и прилегающую территорию до проезжей части. Таким образом, часть с газоном находится в собственности жильцов дома, а значит должна использоваться с согласия жильцов.

В свою очередь в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные администрации Кировского района отмечают, что в прошлом году на ул. Полины Осипенко было отремонтировано дорожное полотно, из-за чего выпавшие осадки начали скапливаться со стороны подъездов. В итоге в этом году был разработан проект благоустройства дворовой территории по ул. Полины Осипенко, 23, который включает асфальтирование, замену бордюрного камня, снос старых насаждений и новое озеленение.

Уточняется также, что дизайн-проект и проектно-сметная документация благоустройства дворовой территории многоквартирного дома были утверждены решением общего собрания собственников помещений. Однако Полина сообщает, что с жителями дома никто не советовался. Сейчас ими уже написаны обращения к губернатору региона Владимиру Мазуру, в прокуратуру и Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора.

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