Голый томич украл у уснувшего мужчины сумку и потратил деньги на алкоголь и продукты

1 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В Томске полицейские задержали местного жителя, который разгуливал нагишом и украл сумку у уснувшего на лавочке мужчины.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, с сообщением о краже в полицию обратился томич. Он рассказал, что присел на лавочку у дома на ул. Льва Толстого и задремал. Очнувшись он обнаружил пропажу своей сумки, в которой находились документы, а также более трёх тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалеку камеру видеонаблюдения. В ходе изучения её записей выяснилось, что спустя несколько минут после кражи в находящийся неподалёку продуктовый магазин зашёл полностью обнажённый человек, держа в руках сумку заявителя. Расплатившись наличными деньгами на кассе за продукты и алкоголь, он ушёл.

Сыщики нашли «нудиста» и задержали его по месту жительства в Томске. Им оказался ранее судимый 42-летний мужчина. Полицейские обнаружили в его квартире и изъяли похищенную им сумку, в которой остались только документы.

Выяснилось также, что недавно подозреваемый в краже уже попадал в поле зрения полицейских: он голым посещал общественное место будучи в состоянии алкогольного опьянения. За это он был привлечён к ответственности и по решению суда находился под административным арестом несколько суток.

— Сам нарушитель общественного порядка пояснил, что ему было жарко, поэтому он разделся, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины вновь собраны материалы по статье 20.21 КоАП РФ, которые направлены в суд, а также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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