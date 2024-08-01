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Томичи с помощью нейросети создали логотип и саундтрек парка «Берёзовая роща»

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У томской березовой рощи на Каштаке появились собственный логотип и саундтрек. Их создали горожане с помощью нейросетей. Инициатива приурочена к грядущему 420-летию города.

Нейросеть, обученная на большом количестве данных, сгенерировала логотип в стиле «флэтлайн». Он включает в себя графическое изображение рощи, а также название, плавно образующее сеть тропинок.

Чтобы отобразить особенную атмосферу локации, нейросеть Suno сформировала оригинальный музыкальный плейлист. С её помощью также создали песню «В роще березовой». Текст был написан виртуальным голосовым помощником Алиса, а посвятили ее ощущению отдыха в парке.

Как сообщают жители, таким способом они постарались позаботиться о повышении качества жизни в микрорайоне Каштак.

У Березовой рощи есть свой телеграм-канал, в котором активисты рассказывают о жизни и благоустройстве парка.

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