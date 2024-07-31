Томич не смог вылететь за границу из-за забытого долга за комуслуги

31 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томич, задолжавший около 40 тыс. рублей за услуги ЖКХ, забыл про свой долг и не сумел вылететь за границу, чтобы встретиться с друзьями.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, мужчина не беспокоился о том, что «коммуналка» не будет погашена: на эти цели приставы каждый месяц высчитывали с его заработной платы денежные средства. При этом мужчина знал о вынесенном ранее запрете на выезд за пределы РФ, но сумма долга постепенно снижалась. В итоге мужчина, не придав значения факту задолженности, приобрел билеты за границу.

Понимание ситуации пришло в аэропорту Толмачево, когда пассажир не смог пройти таможенный контроль. В итоге должник незамедлительно перечислил деньги на оплату услуг и исполнительского сбора через портал «Госуслуги», что позволило ему улететь на встречу с друзьями на следующий день, когда постановление о снятии запрета поступило в пограничную службу ФСБ России.

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