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Грузоперевозчик «Сибирьавто» инициировал банкротство томского областного ДРСУ

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Грузоперевозчик ООО «Сибирьавто» из Шегарского района Томской области обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании банкротом ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (Областное ДРСУ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Заявление подано 30 июля и пока не принято к производству. Сумма исковых требований — 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что претензии «Сибиарьавто» основаны на арбитражном разбирательстве, в ходе которого суд удовлетворил иск компании о взыскании с Областного ДРСУ 6,9 млн рублей долгов по договорам перевозок.

ГУП ТО «Областное ДРСУ» было зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

По итогам 2023 года выручка Областного ДРСУ снизилась на 19,6% и составила 3 млрд рублей. Чистый убыток вырос на 8%, до 283,3 млн рублей. В настоящее время Арбитражный суд Томской области рассматривает ряд исков к ДРСУ о взыскании с компании суммарно более 300 млн рублей долгов.

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