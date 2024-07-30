Томских подростков приглашают попробовать себя в роли исследователей городского пространства

В Сибирском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина с 21 августа по 15 сентября пройдет лаборатория по созданию авторских городских маршрутов «Место встречи: Томск». Ориентирована она будет на креативных и творческих подростков от 14 до 18 лет, которые готовы смотреть по-новому на привычные вещи.

Как сообщают организаторы, к участию в лаборатории будут отобраны 20 человек. Их ждут онлайн и офлайн встречи с деятелями в сферах искусства, краеведения и урбанистики. Вместе с тем пройдет знакомство с неклассическими видами экскурсий и художественными практиками. Подростки смогут примерить на себе роль исследователя городского пространства, а также поработать внутри команд над созданием маршрутов по Томску.

Все активности будут проходить три-четыре раза в неделю. В будние дни — после 14:00, а в выходные — после 11:00. На протяжении всей работы игроков будут сопровождать кураторы события — Иоанна Мещанинова и Софья Шипицына.

В завершении мероприятия, в «Кабинете Пушкинского» пройдет презентация проектов, а результаты исследования участники смогут подготовить для себя в удобных форматах — арт-медиация, телеграм-бот и другие. Информация о победителях будет размещена после на сайте организаторов.

Будущим гостям лаборатории необходимо заполнить анкету. Оставить заявку можно до 10 августа включительно. Проходить мероприятие будет по адресу г. Томск, ул. Гагарина, д.41. Участие бесплатное.

Лаборатория пройдет в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ II». Оно проводится ежегодно совместно с Сибирским филиалом и Томским государственным университетом.

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