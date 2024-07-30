Схема движения транспорта в пригороде Томска изменится в дни «Праздника Топора»

30 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Маршрут транспортных средств временно изменится в Томском районе в связи с проведением фестиваля «Праздник Топора» с 17 по 24 августа. Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщают в пресс-службе областной администрации, транспортное движение через село Зоркальцево от кольцевой развязки до ул. Солнечная и далее по направлению к Шегарскому тракту будет односторонним. Двустороннее движение сохранится на Шегарском тракте и на ул. Трактовая в Зоркальцево.

Временные ограничения будут действовать с 09.30 субботы, 17 августа, до 21.00 субботы, 24 августа.

Как уточняют в областной администрации, визуальная схема движения с указанием парковочных мест будет размещена на сайте ОГКУ «Томскавтодор» ближе к началу фестиваля. Временные ограничения не будут распространятся на транспорт экстренных оперативных служб и средства передвижения, задействованные в мероприятии.

Напомним, что в 2024 году XV международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» пройдет в сельском парке «Околица» с 17 по 24 августа. В конкурсах фестиваля будут участвовать мастера из 46 регионов РФ и 14 стран мира.

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