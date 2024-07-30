18+
18+
РЕКЛАМА

Схема движения транспорта в пригороде Томска изменится в дни «Праздника Топора»

Город, Томские новости, общественный транспорт схема движения интересные новости Томска Схема движения транспорта в пригороде Томска изменится в дни «Праздника Топора»

Маршрут транспортных средств временно изменится в Томском районе в связи с проведением фестиваля «Праздник Топора» с 17 по 24 августа. Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщают в пресс-службе областной администрации, транспортное движение через село Зоркальцево от кольцевой развязки до ул. Солнечная и далее по направлению к Шегарскому тракту будет односторонним. Двустороннее движение сохранится на Шегарском тракте и на ул. Трактовая в Зоркальцево.

Временные ограничения будут действовать с 09.30 субботы, 17 августа, до 21.00 субботы, 24 августа.

Как уточняют в областной администрации, визуальная схема движения с указанием парковочных мест будет размещена на сайте ОГКУ «Томскавтодор» ближе к началу фестиваля. Временные ограничения не будут распространятся на транспорт экстренных оперативных служб и средства передвижения, задействованные в мероприятии.

Напомним, что в 2024 году XV международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» пройдет в сельском парке «Околица» с 17 по 24 августа. В конкурсах фестиваля будут участвовать мастера из 46 регионов РФ и 14 стран мира.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске до 10 июля перекрыли участок ул. Б. Хмельницкого

1 июля 2024
Томские новости

Границы исторического поселения Томска полностью включат в правила застройки в 2025 году

30 июля 2024
Томские новости

На интернет-аукционе появился ранее не публиковавшийся семейный фотоархив купца Георгия Голованова

9 июля 2024
Еда

Вкус лета. Большой гид по томским верандам 30+

10 июля 2024
Бизнес

В Сибири появятся «умные» счетчики электроэнергии

12 июля 2024
Томские новости

В Томске впервые прошел фестиваль сапбординга

27 июля 2024
Томские новости

В Томске снесли два подлежащих охране дома на ул. Р. Люксембург

22 июля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на выставку картин новосибирской художницы «Мировая линия»

20 июля 2024
Томские новости

Томский «Праздник Топора» соберет в Околице мастеров из 14 стран

26 июля 2024