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Руководителем департамента образования Томска назначена директор гимназии №6

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Главой департамента образования Томска назначена Елена Сорокина, занимавшая должность директора городской гимназии №6 с 2011 года.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, предыдущий руководитель ведомства, Максим Савенков, покинул свой пост в связи переходом на другую работу.

Елена Сорокина окончила Томский государственный университет, работала учителем русского языка и литературы. Отмечена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ и Почетной грамотой департамента общего образования Томской области.

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