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У томских колледжа и техникума новые руководители

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Два томских учреждение среднего профобразования получат новых руководителей. Томский экономико-промышленный колледж возглавит Ольга Пояркова. Руководителей Томского механико-технологического техникума станет Андрей Беляев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ольга Пояркова окончила Томский государственный университет по специальности «История», прошла профессиональную переподготовку по управлению социальными и образовательными инновациями. С 2023-го работала в должности заместителя директора по образовательной деятельности Томского экономико-промышленного колледжа.

Андрей Беляев получил первое образование по специальности «Учитель географии и истории» в Томском государственном педагогическом университете, затем продолжил обучение в магистратуре Томского государственного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление», прошел профессиональную переподготовку по менеджменту организации. С апреля 2024 года работал в должности заместителя директора Томского механико-технологического техникума.

Как отметил начальник областного департамента образования Юрий Калинюк, главная задача новых руководителей — эргономичная организация учебного, производственного и финансово-хозяйственного процессов в образовательных организациях, создание оптимальных условий для полноценного личностного и профессионального развития всех участников образовательной среды и усиление взаимодействия с работодателями.

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