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Завтра в Томске перекроют участок Сибирской

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Завтра утром, 29 июля, в Томске перекроют участок ул. Сибирской от Тверской, 13 до Тверской, 18, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать две недели — до 12 августа. В это время специалисты АО «СМП-95» будут заниматься прокладкой газопровода.

На время проведения работ движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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