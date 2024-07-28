Завтра в Томске перекроют участок Сибирской
28 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания
Завтра утром, 29 июля, в Томске перекроют участок ул. Сибирской от Тверской, 13 до Тверской, 18, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение будет действовать две недели — до 12 августа. В это время специалисты АО «СМП-95» будут заниматься прокладкой газопровода.
На время проведения работ движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.
Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.
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