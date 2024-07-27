Погода в Томске на вечер субботы: грозы и ветер
27 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня, 27 июля, во второй половине дня, а также с 28 на 29 июля в Томске объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
Томичей ждут сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 22 м/с.
Горожан просят соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.
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