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Томский «Праздник Топора» соберет в Околице мастеров из 14 стран

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В сельском парке «Околица» с 17 по 24 августа пройдёт XV международный фестиваль народных ремесел «Праздник Топора».

Как сообщают в пресс-службе областной администрации, на участие в конкурсе было подано 205 заявок из 46 регионов РФ и 14 стран мира. Соревнования пройдут среди мастеров по дереву и бересте, кузнецов, гончаров и керамистов.

Направление «Деревянное мастерство» собрало наибольшее количество участников: 71 мастер из 20 регионов России и 6 стран. В конкурсе «Глиняный сказ» примут участие 30 керамистов из 18 регионов РФ и 3 стран. В конкурсе кузнецов «У каждой наковальни свой голос» поборются 38 участников из 17 регионов России и 5 стран. Межрегиональный конкурс «Берестяной хоровод» объединит 30 мастеров из 13 регионов России.

Как уточняют в областной администрации, в этом году «Праздник Топора» обещает быть особенно масштабным. Гостей ждет насыщенная программа, организаторы подготовят множество тематических выставок. По традиции, участники смогут увидеть, как мастера создают свои произведения, посетить ярмарку и торговые ряды, где будет представлена самая разнообразная продукция: от ремесленных до кулинарных изделий.

Напомним, что в 2023 году «Праздник топора» прошёл с 15 по 20 августа, а дни фестиваля посетило более 150 тысяч человек. В конкурсах фестиваля приняли участие 170 мастеров из 47 регионов России и 8 стран.

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