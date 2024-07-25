Фестиваль «Томский перекресток» пройдет на Семейкином острове в августе

25 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На Семейкином острове с 23 по 25 августа пройдет традиционный фестиваль «Томский перекресток». В этом году перед основными событиями мероприятия 22 августа на площадке перед БКЗ состоится большой концерт с участием авторов-исполнителей из Томска и соседних регионов.

По словам директора «Томского перекрёстка» Владимира Кондратьева, организаторы ожидают, что на фестиваль приедут музыканты из городов Сибири, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Хедлайнер фестиваля пока держится в секрете.

Гостей мероприятия ждут три сцены: «Главная», «Каникула» и «Юбилейная». За три дня здесь пройдут более 15 концертов. В программе — концерты, посвященные 420-летию Томска и 100-летию Булата Окуджавы. На них авторы-исполнители выступят в сопровождении Томского муниципального русского оркестра.



Уточняется, что в предыдущие годы на «Томском перекрестке» выступали такие известные авторы и исполнители, как проект «Песни нашего века», Анатолий Киреев, Лидия Чебоксарова и Евгений Быков, Алексей Вдовин многие другие музыканты.

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