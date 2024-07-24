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В Томске владельцев девяти заправок подозревают в продаже некачественного топлива

Город, Криминал, Происшествия, Томские новости, уголовное дело арестовали задержали криминал интересные новости Томска В Томске владельцев девяти заправок подозревают в продаже некачественного топлива

Троих жителей Томска задержали по подозрению в покушении на крупное мошенничество, связанное с продажей низкокачественного топлива, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, с 2020 года злоумышленники при помощи присадок повысили октановое число партии низкокачественного бензина объемом более 65 тонн. Полученную смесь они продали по цене качественного топлива через подконтрольные АЗС для заправки транспорта образовательного учреждения.

В итоге причиненный злоумышленниками материальный ущерб оценивается в более чем 3,8 млн рублей.

Дома, в офисах задержанных и на АЗС полицейские провели обыски. Изъяты образцы топлива, компьютерная техника, более четырех миллионов рублей, печати аффилированных организаций, договоры на реализацию топлива и другие предметы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. Назначено проведение бухгалтерских, технических и химических экспертиз. Предполагаемый организатор незаконного бизнеса находится под домашним арестом. Еще двое фигурантов — под обязательством о явке. Деятельность девяти автозаправочных станций приостановлена.

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