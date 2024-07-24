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Иномарка въехала в дом в Томской области

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Сегодня утром, 24 июля, в селе Каргасок автомобиль Honda въехал в жилой деревянный дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел около 6.49 на ул. Красноармейской. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир оказались зажаты в автомобиле, им потребовалась помощь спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС отключили аккумулятор, помогли пострадавшим выбраться из поврежденной иномарки и оказали им первую помощь. Водитель и пассажирка получили повреждения различной степени тяжести. Их передали бригаде «скорой».

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