Томская область сдвинула на год ремонт 19 километров дороги на юго-востоке региона

23 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») объявило новый тендер на ремонт первых 19 км дороги от города Асино к селу Батурино в Асиновском районе после уклонения предыдущего подрядчика от контракта.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,022 млрд рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 августа, итоги предполагается подвести 9 августа.

В рамках работ подрядчику, помимо ремонта дороги третьей технической категории, предстоит отремонтировать водопропускные трубы, а также провести укрепительные работы. Все работы должны быть завершены к октябрю 2025 года.

Планируемый к ремонту участок дороги является частью трассы, которая связывает северные населенные пункты Асиновского района с райцентром. Общая протяженность трассы Асино — Батурино составляет порядка 130 км.

Сообщалось, что тендер на этот участок дороги был объявлен в апреле этого года. Закупка была признана несостоявшейся, а контракт планировалось заключить с единственным участником — ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (Областное ДРСУ), однако позднее ДРСУ было признано уклонившимся от заключения контракта.

Стоимость предыдущего контракта составляла 995,2 млн рублей, все работы должны были завершиться к октябрю этого года. Таким образом, стоимость работ выросла на 27 млн рублей, а сроки ремонта сдвинулись на год вперед.

Также, согласно новому графику работ, ремонт участка будет разделен на два этапа: сначала отремонтируют 8,5 км, потом еще 10,5 км. Ранее к ремонту планировался сразу весь участок.

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