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В Томске до четверга будет перекрыта ул. Ачинская

Город, Томские новости, Томск дорога перекрытия Ачинская как проехать маршруты В Томске до четверга будет перекрыта ул. Ачинская

В Томске до 26 июля будут действовать ограничения для автомобилистов по ул. Ачинская, сообщает администрация города.

Так, дорога от ул. Октябрьской до пер. Школьного в период с 9.00 20 июля до 20.00 26 июля закрыта. Движение осуществляется по временным знакам. Добавляется, что ограничения связаны с проведением работ по восстановлению горячего водоснабжения АО «Томск РТС».

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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