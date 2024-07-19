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В выходные в Томске ограничат движение по Московскому тракту

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В Томске на выходных будет перекрыто движение по Московскому тракту на участке от пер. Базарный до пр. Ленина.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с проведением капитального ремонта по замене перехода тепломагистрали № 2Г под проезжей частью. Ограничения начнут действовать с 20.00 пятницы, 19 июля, и продлятся до 22.00 воскресенья, 21 июля.

Добавляется, что ранее подрядчик уже заменил переход квартальной сети под проезжей частью Московского тракта. Всего в рамках капитального ремонта теплосетей на этом участке будет заменено около 500 метров трубопроводов.

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