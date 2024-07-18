В Томске с завтрашнего дня ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер

18 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

С 19 по 21 июля в Томске объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Так, с завтрашнего дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни, местами град, порывы ветра будут достигать 16-21 м/с.

Томичей просят соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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