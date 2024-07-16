«Ростелеком» выявил самых активных пользователей мобильной связи в Томской области

16 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» составил рейтинг малых населенных пунктов, где проживают самые активные пользователи мобильной связи оператора. В первом полугодии жители сёл, где установлены базовые станции по второму этапу программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), потребили 752 Тбайта интернет-трафика и проговорили более девяти миллионов минут.

Лидером по объему передачи данных стало село Елгай Кожевниковского района — 56 Тбайт, на втором месте деревня Березкино Томского района — 55 Тбайт и замыкает тройку лидеров Сарафановка Молчановского района — 53 Тбайта.

«В Елгае проживает около 400 человек, половина из которых дети до 18 лет. Благодаря появившейся в прошлом году сотовой связи у молодежи есть доступ к огромному массиву информации в интернете, они смотрят фильмы, читают книги, общаются в соцсетях. А взрослым стало намного проще получать госуслуги — теперь все справки и отчеты люди заказывают в электронном виде», — поделилась Галина Крутикова, администратор села Елгай.

Что касается телефонного соединения, то самые общительные люди проживают в Березкино, они проговорили по мобильному более 17 тысяч часов, после них идут жители Четь-Конторки Тегульдетского района — 15 тысяч и Назино Александровского района — 11,5 тысяч.

«За три года реализации проекта УЦН 2.0 мы обеспечили интернетом жителей 29 малонаселенных пунктов Томской области. Восемь мы подключили при помощи спутниковых каналов, остальные — по волоконно-оптическим линиям связи. Благодаря федеральной программе при строительстве оптики до базовых станций попутно мы охватываем и другие сёла, деревни и поселки, через которые проходит телеком-трасса. Это позволяет либо добавить новую точку на карту покрытия скоростного интернета, либо поднять качество уже оказываемых услуг», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Проект УЦН 2.0 реализует «Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Базовые станции мобильной связи по технологии LTE (4G) строятся в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Перечень сел определяется на основании результатов голосования жителей региона на портале госуслуг.

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