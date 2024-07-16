18+
18+
РЕКЛАМА

«Ростелеком» выявил самых активных пользователей мобильной связи в Томской области

Город, Инновации и технологии, Ростелеком, Томские новости, томск районы интернет ростелеком технологии новости интересное «Ростелеком» выявил самых активных пользователей мобильной связи в Томской области

Томский филиал «Ростелекома» составил рейтинг малых населенных пунктов, где проживают самые активные пользователи мобильной связи оператора. В первом полугодии жители сёл, где установлены базовые станции по второму этапу программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), потребили 752 Тбайта интернет-трафика и проговорили более девяти миллионов минут.

Лидером по объему передачи данных стало село Елгай Кожевниковского района — 56 Тбайт, на втором месте деревня Березкино Томского района — 55 Тбайт и замыкает тройку лидеров Сарафановка Молчановского района — 53 Тбайта.

«В Елгае проживает около 400 человек, половина из которых дети до 18 лет. Благодаря появившейся в прошлом году сотовой связи у молодежи есть доступ к огромному массиву информации в интернете, они смотрят фильмы, читают книги, общаются в соцсетях. А взрослым стало намного проще получать госуслуги — теперь все справки и отчеты люди заказывают в электронном виде», — поделилась Галина Крутикова, администратор села Елгай.

Что касается телефонного соединения, то самые общительные люди проживают в Березкино, они проговорили по мобильному более 17 тысяч часов, после них идут жители Четь-Конторки Тегульдетского района — 15 тысяч и Назино Александровского района — 11,5 тысяч.

«За три года реализации проекта УЦН 2.0 мы обеспечили интернетом жителей 29 малонаселенных пунктов Томской области. Восемь мы подключили при помощи спутниковых каналов, остальные — по волоконно-оптическим линиям связи. Благодаря федеральной программе при строительстве оптики до базовых станций попутно мы охватываем и другие сёла, деревни и поселки, через которые проходит телеком-трасса. Это позволяет либо добавить новую точку на карту покрытия скоростного интернета, либо поднять качество уже оказываемых услуг», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Проект УЦН 2.0 реализует «Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Базовые станции мобильной связи по технологии LTE (4G) строятся в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Перечень сел определяется на основании результатов голосования жителей региона на портале госуслуг.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Жители домов на 15 улицах Томска остались без воды из-за аварии

3 июля 2024
Томские новости

В жару Томск начнут поливать чаще

24 июня 2024
Томские новости

Томичей приглашают послушать «Самозвучащие конструкции»

16 июня 2024
Томские новости

«Живой» свет. Как проиллюстрировать классическую симфонию

26 июня 2024
Город

«Ростелеком» выяснил, к какой телефонной рекламе готовы люди

10 июля 2024
Томские новости

Самусьский судозавод к навигации 2025 года построит 2 баржи для Уральской транспортной компании

26 июня 2024
Томские новости

Пять новых трамваев вышли на линию в Томске

18 июня 2024
Томские новости

Лишенный мандата экс-депутат гордумы Томска обжаловал решение суда

1 июля 2024
Томские новости

Минюст утвердил границы исторического поселения в Томске

12 июля 2024