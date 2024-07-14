На джазовом open-air в Томске выступит вокальный квинтет Павла Шаромова

14 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске пройдет джазовый open-air при участии вокального ансамбля Павла Шаромова и музыкантов джаз-квартета Новосибирской филармонии. Они исполнят шедевры джаза, рока, эстрады — от ABBA и QUEEN до Эллы Фицджеральд, сообщают организаторы.

«Стилистическая чуткость, свободное владение различными певческими манерами, способность моментальной смены звукоидеала позволяет музыкантам безгранично разнообразить репертуар: нидерландская полифония, русский хоровой концерт, джаз, фольклор, старинные романсы, классическая и современная музыка. Выступления без сопровождения (a cappella) ансамбль дополняет активным сотрудничеством с симфоническими и камерными оркестрами, хорами, джазовыми коллективами, рок-музыкантами. В качестве солистов музыканты принимают участие в оперных постановках, кантатно-ораториальных проектах», — говорится в сообщении.

Квинтет Павла Шаромова один из самых профессиональных вокальных джазовых ансамблей страны. После победы на международном конкурсе в Германии в 1992 году он получил широкое признание публики. Сейчас ансамбль активно гастролирует по России и странам СНГ, неоднократно выступал на концертных площадках Германии, Франции, США, Канады, Швейцарии и Японии.

Концерт вокального ансамбля Павла Шаромова состоится 8 августа в музейном саду Томского областного краеведческого музея по адресу: пр. Ленина, 75 (Вход со стороны ул. Гагарина). Стоимость билетов 1060 — 1300 рублей. Гостей ждут фудкорт, напитки, фотозоны и призы от партнеров.

Начало в 19:30. Возрастное ограничение 6+.

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