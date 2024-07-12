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Владельцы бизнеса могут бесплатно протестировать «Аналитику речи» от «Ростелекома»

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Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». erid: 2SDnjdMyAQA.

Предприниматели Сибири могут бесплатно протестировать сервис «Аналитика речи» от «Ростелекома» до 31 августа 2024 года. Решение позволяет оптимизировать расходы, повысить продажи и уровень лояльности клиентов.

«„Аналитика речи“ — мощный инструмент для развития бизнеса любого масштаба. Система обрабатывает 100% телефонных разговоров и обладает широким функционалом: в личном кабинете пользователя можно создавать и настраивать любое количество собственных аналитических срезов», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Так, анализ успешных диалогов позволит грамотно скорректировать скрипты и в автоматическом режиме контролировать их соблюдение операторами, поиск триггерных слов поможет быстро среагировать при возникновении конфликтных ситуаций и удержать клиента.

Решение можно настроить на поиск слабых мест в диалогах для повышения уровня удовлетворенности сервисом, на подсчет упоминаний продуктов конкурентов с целью выявления ценностей и создания лучшего предложения, а также на оценку спроса на конкретные товары и прогноз вероятности отклика клиента на целевое маркетинговое предложение.

В «Аналитике речи» предусмотрена гибкая работа с отчетностью, что позволяет оперативно анализировать интересующие моменты и визуализировать данные в виде графиков и таблиц. Нужные показатели можно вывести на основной дашборд — это значительно упрощает доступ к важной информации и помогает принимать более обоснованные решения, опираясь на полученные данные.

«Внедрение сервиса в бизнес-процесс повышает конверсию от телемаркетинга до 20%, экономит время операторов на постобработку звонков на 10-15%, сокращает число повторных обращений и снижает отток клиентов. Пользователи „Аналитики речи“ отмечают прямой экономический эффект — экономию бюджета и дополнительный прирост к годовой выручке», — рассказала директор по продуктам Региональной дирекции «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Юлия Докина.

«Аналитика речи» — один из модулей «Виртуальной АТС» (ВАТС). Подключить сервис можно самостоятельно в личном кабинете ВАТС, здесь же можно выбрать круг пользователей, которым будет доступен данный функционал.

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