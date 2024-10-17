Необычно, по-сопрановски. Интервью с участницами популярного женского коллектива Михаила Турецкого

17 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Елена Астафьева

В понедельник, 14 октября, в томской филармонии выступили вокалистки «Soprano Турецкого». В Томск они приехали с большим концертом в рамках празднования 15-летия группы.

Перед началом выступления мы поговорили с солистками о Томске, любви к Сибири, выборе песен и жанров, а также о сильных сторонах девушек и их отношениях в коллективе. Подробнее рассказываем в нашем материале.

Группа «Soprano Турецкого» в Томске Фото: Елена Астафьева

— Сколько городов вы планируете посетить в рамках вашего юбилейного тура? Томск какой уже по счету?

Екатерина Мурашко: Самый первый у нас был Челябинск.

Дарья Львова: Потом Пермь, Екатеринбург, Омск, Тюмень... Томск — уже шестой город. Сегодня после концерта ночью поедем в Барнаул. Потом у нас будет один день выходной, а дальше — Новосибирск, Абакан, Красноярск, Братск, и закончим мы тур Иркутском. После еще раз поедем в Ростов-на-Дону, Воронеж и Краснодар. В первых числах ноября у нас начинается тур по Азии: Бангкок, Камбоджа, Лаос, Вьетнам — вернемся мы только 9 ноября.

Дарья Львова и Екатерина Мурашко Фото: Елена Астафьева

— А в Томске раньше были?

Д: Конечно, очень много раз. Мне кажется, мы сюда приезжаем с 2010 года. Мы вообще любим Сибирь, часто здесь бываем.

Ивета Рогова: Здесь всегда очень вкусно. Я сегодня зашла в ваш грузинский ресторан «Грузия и вино» недалеко от нашего отеля, там очень уютно. В Сибири вообще везде очень вкусно и гостеприимно. Может быть, у вас и 250 дней мороза, как говорят, но зато 365 дней тепла — очень много теплых людей.

Ивета Рогова Фото: Елена Астафьева

— А любимые места для выступлений? Может, есть то, которое запомнилось больше всего?

Д: Всё зависит от людей, конечно же, в первую очередь, то есть не место определяет, а зритель в нашем случае.

И: Больше запоминаются приключения — у нас они случаются в каждом туре. В этом мы уже и микрофоны забывали в поездке, и сцену заливало. Один участник коллектива из технической группы заболел, ему вызвали врача, а у нашей солистки Анютки [Королик] воспалился палец, его пришлось оперировать перед концертом, она выходила потом в перчатках на сцену. У нас все бойцы, конечно, но без веселья никак.

Анна Королик Фото: Елена Астафьева

— Чем радуете зрителей в рамках этого тура?

И: Наша фишка — разные жанры и живой звук. Мы исполним программу под названием «Мир женщин» — а это непостижимая Вселенная с неисчерпаемой палитрой эмоций. Надеемся, благодаря музыке наши зрители испытают весь их спектр на концерте.

Д: Сегодня у нас будет шесть из девяти участниц. Тур тяжёлый, и поэтому, чтобы все не уставали и было время выдохнуть, мы поделились. В Екатеринбурге нас было девять, потому что там большой зал и большой концерт, начало тура. А в Томске и в Барнауле выступят шесть солисток, но это никак не влияет на результат концерта. Песен много, можно спеть любую: мы их миксуем, что-то убираем, что-то вставляем. Композиции будут совершенно разные — на любой вкус. Каждый наш зритель найдет для себя что-то понравившееся.

Фото: Елена Астафьева

— Как обычно выбираются композиции, которые вы исполняете?

Д: В этом все принимают участие: Михаил Турецкий, наш музыкальный продюсер Сергей Ковальский, девочки приносят свои произведения — это живая лаборатория.

Е: Вместе мы обсуждаем, как ту или иную песню можно красиво и интересно сделать. То есть, даже если это какой-то кавер, ты не просто вышел и перепел песню: мы стараемся внедрить новые жанры в уже существующие композиции — если это поп, мы туда добавляем классику, чтобы это звучало необычно, по-сопрановски.

И: И у каждой из нас есть сольный номер. Это всегда именно музыкальный монолог души. Композицию для него обычно выбирает сама девушка.

— То есть, это какая-то любимая песня каждой из вас?

Д: Все что мы поем, мы любим, но сольный номер — это, скорее, то, как ты можешь выразить в этой композиции себя и показать все, на что ты способен, в одной песне.

И: Чаще всего, это твой жанр. У нас каждая девушка — представитель определённого стиля или направления музыки. У Даши разножанровый голос, она может спеть абсолютно всё, но у неё есть в голосе драйв — очень сильная эмоция, поэтому она обычно исполняет эмоциональные и насыщенные песни — поп, рок и эстраду. У Кати разный голос, он пластичный. Она может и рок, и лаунж, и R&B, и баллады исполнить. У меня драматический вокал, я люблю актёрскую песню, французский шансон. Также у нас есть представительница классики — Женя Фанфара. Она может спеть что-то эстрадное, но у нее великолепный именно классический оперный вокал, поэтому, когда она на сцене, всегда присутствуют очень красивые кусочки именно классики. Потом Тома Мадебадзе — у нее очень низкий голос, она джазовая певица, представитель джаз-сопрано. Она любит перевоплощаться то в Сальери, то в Фантом, ее амплуа — всегда что-то необычное. У Тани Богданчиковой лирическое сопрано, она исполняет романсы. И наша народница — Анютка Королик, у нее фолк-сопрано. Оно у нас только одно. Мы ее называем «душа коллектива», с первой репетиция мы вместе. Ее песня «Ромашки» была одной из первых вообще в репертуаре группы. Ее голос — это абсолютно наше русское начало, но тембр у неё гораздо приятней, чем у любой народной певицы.

Марьям Салихова и Татьяна Богданчикова Фото: Елена Астафьева

— А выбор какой-то песни или жанра связан с вашим настроением или переживаниями в жизни?

И: Конечно, особенно это касается сольных песен.

Е: Мы же все творческие люди, настроение абсолютно точно влияет на репертуар. Тем более, мы сами предлагаем идеи. Бывает, что у тебя настроение — грусть, страдание, и ты нашла песню об этом и говоришь: хочу ее спеть и прожить это. И никто тебе не откажет, если ты действительно хочешь и классно сможешь это сделать.

И: Представляете, как скучно одной певице — у нее все одно и тоже, а у нас девять девчонок, всё время что-то происходит. Одна принесла одно, другая — другое. У одной такое настроение, у другой такое — это все время движения, изменения, жизнь. Даже в «Хоре Турецкого» такого нет. Мне кажется, Михаил Борисович приходит к нам на репетиции даже просто, чтобы подзарядиться нашими эмоциями и энергией.

Фото: Елена Астафьева

— Как складываются у вас отношения в коллективе? Получается уживаться?

Д: Мы все — одна семья. Но, как в обычных семьях, у нас бывают и ссоры, и склоки, и какие-то претензии. Это нормально.

Е: Но все мы взрослые договороспособные мудрые люди, поэтому если есть какая-то проблема, мы начинаем разговаривать. Это самое главное — уметь разговаривать друг с другом, как и в любой семье.

И: Плюс когда ты на сцене занят творчеством, настоящим вокалом, ты должен петь живьем и выкладываться по полной. Девочки — это твое подспорье, это то, что тебя спасает. Мы друг друга, наоборот, бережём. Когда выходишь под плюс и поёшь песенку в три ноты, которая звучит по радио каждый день — это один разговор; когда ты поёшь от классики до рока, от джаза до оперы, тебе нужны сильные вокалисты, твоё плечо, твоя опора, чтобы петь на должном уровне и выдерживать диапазон — у нас суммарно пять октав! Как тут не ужиться.

Фото: Елена Астафьева

— У всех вас за плечами музыкальное образование, вы уже 15 лет на сцене. Но бывало ли такое, что вы чувствовали, что подошли к своему потолку и вам больше некуда дальше развиваться?

Е: Нет, так не бывает. В творчестве не бывает потолка, всегда есть куда расти. Если ты считаешь, что это твой потолок, то значит, надо с собой разобраться, у тебя какие-то проблемы. Не нашел, куда двигаться дальше? Тогда музыка — не дело твоей жизни. Каждой певице есть куда расти, и технически, и эмоционально. Всегда можно попробовать другой жанр — это развитие, оно помогает тебе и в твоем направлении быть лучше, и в других.

И: Мы все должны развиваться, в первую очередь как личность. Ты на сцене не просто открывающий рот персонаж. Ты личность, у тебя должно быть много других компонентов, которые помогает тебе не просто петь, но и держать зал.

Фото: Елена Астафьева

— Удается ли вам отдохнуть, несмотря на довольно плотный график? Чем обычно занимаетесь в свободное время?

Е: Конечно, когда у нас появляется выходной, первым делом мы хотим просто лежать и спать. Прийти в себя, побыть одной, дать возможность связкам отдохнуть. У каждой из нас свои увлечения: кто-то читает, кто-то танцует, занимается йогой, рисует, у кого-то дети — там вообще не до отдыха, надо сначала с ними время провести.

Д: Да, график очень плотный, конечно, но стараемся отдыхать.

Текст: Алёна Попова

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