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Пожарные спасли мужчину из горящего гараж в Томске

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Накануне, 8 октября, пожарные спасли мужчину из горящего гаража на ул. Белинского в Томске.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в помещении, пристроенном к восьмиэтажному дому, поступило в седьмом часу дня. Прибывшие на место пожарные спасли из гаража 55-летнего мужчину. Он получил ожоги пламенем лица, кистей рук, живота и груди, ингаляционное отравление продуктами горения и был госпитализирован в Томскую областную клиническую больницу.

В результате пожара обгорели ворота, пол и стены внутри гаражного бокса. Общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

На месте работали семь огнеборцев МЧС России и две автоцистерны.

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