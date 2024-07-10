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В Калтае увеличилось покрытие сети 4G

ИТ и телеком, Томские новости, 4G Калтай сеть МТС Томск В Калтае увеличилось покрытие сети 4G

Высокоскоростная сеть 4G практически полностью покрыла территорию села Калтай Томского района, а также нескольких баз отдыха и детских летних лагерей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «МТС».

Улучшение качества связи в Калтае, а также на прилегающем участке автодороги М-53 стало следствием запуска новой частоты LTE на действующей базовой станции в селе.

«Население поселка составляет более 1000 человек, летом это число увеличивается за счет отдыхающих, что влияет на объем необходимого интернет-трафика. Поэтому в разгар лета мы запустили здесь новую частоту LTE, чтобы увеличить зону покрытия и скорость мобильного интернета», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В зону уверенного приема вошли также объекты рекреационной инфраструктуры, расположенные вблизи села: базы отдыха «Томь» и «Калтай парк», детские оздоровительные лагеря «Энергия» и «Солнечный».

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