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«Ростелеком» выступил техническим партнером Международного ралли «Шелковый путь»

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«Ростелеком» выступил техническим партнером старта 14-го Международного ралли «Шелковый путь». Оператор предоставил скоростной интернет для работы пресс-центра и штаба на торжественной церемонии открытия на площади Ленина в Томске.

На стартовой площадке специалисты «Ростелекома» организовали канал связи пропускной способностью до 100 Мбит/с и обеспечили защиту от DDoS-атак. Также для оперативного решения нештатных ситуаций круглосуточно дежурили аварийно-восстановительные бригады компании.

«Шелковый путь» — уникальный, трансконтинентальный проект мирового значения, который объединил дипломатические, социальные, экономические и спортивные интересы сразу нескольких государств в области автоспорта. Ралли проводится при поддержке Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства Спорта Российской Федерации.

Уникальной особенностью соревнования является то, что ежегодно участники гонки проходят совершенно новый маршрут. В этом году он пройдёт через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач, Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и завершится 15 июля в Улан-Баторе, столице Монголии. Общая протяжённость составит 5 257 км, длина спецучастков, проложенных по бездорожью — 2 993 км. В старте приняли участие 106 экипажей из 13 стран мира.

«Томск впервые принимает участие в таком масштабном событии. И мы, как крупный интернет-провайдер с развитой технической инфраструктурой на территории региона, обеспечили телеком-поддержку спортивному ралли в том числе для того, чтобы зрители смогли посмотреть качественную трансляцию торжественной церемонии старта в прямом эфире», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Главный приоритет любого организатора гонок — безопасность участников и бесперебойная работа всех спортивных служб, и без качественной и надёжной связи это невозможно. В гонке задействовано свыше тысячи человек — речь не только о спортсменах, но также об экстренных службах, медицинских специалистах и сотрудниках прессы. Благодаря техническим решениям „Ростелекома“, у дирекции есть надёжный и удобный инструмент, позволяющий в прямом эфире следить за всеми аспектами ралли „Шелковый путь“ и своевременно информировать болельщиков по всему миру о ходе соревнований» — отметил Виктор Соколов, первый заместитель руководителя Проекта Международное ралли «Шелковый путь»

Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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