В Томске арестовали 87 сувенирных кошек из-за миллионного долга их хозяйки

5 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы наложили арест на имущество томички, которая задолжала около миллиона рублей кредитным организациям и предприятия ЖКХ, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Сначала был вынесен запрет на оформление сделок купли-продажи имущества должницы — двух дачных участков, квартиры и гаражного бокса. Впоследствии гараж арестовали, оценили и направили на реализацию. Однако желающих приобрести его не нашлось, поэтому имущество предложили взыскателям в счет погашения долга. Получив согласие от одной из кредитных организаций, приставы приступили к передаче имущества.

Но во время передачи выяснилось, что гараж наполнен вещами. Здесь находились бытовые электрические приборы и оргтехника, зимняя автоматическая палатка, краскопульт, а также 87 расписных деревянных кошек. На вещи наложили арест, а должнице дали возможность самостоятельно реализовать имущество для погашения задолженности.

Кроме того, женщине необходимо найти несколько сотен тысяч рублей для того, чтобы погасить остаток долга: за счет передачи гаража взыскано всего 230 тыс. рублей.

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