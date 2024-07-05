18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске арестовали 87 сувенирных кошек из-за миллионного долга их хозяйки

Город, Томские новости, долг арестовали интересные новости Томска приставы банкротство в Томске В Томске арестовали 87 сувенирных кошек из-за миллионного долга их хозяйки

Судебные приставы наложили арест на имущество томички, которая задолжала около миллиона рублей кредитным организациям и предприятия ЖКХ, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Сначала был вынесен запрет на оформление сделок купли-продажи имущества должницы — двух дачных участков, квартиры и гаражного бокса. Впоследствии гараж арестовали, оценили и направили на реализацию. Однако желающих приобрести его не нашлось, поэтому имущество предложили взыскателям в счет погашения долга. Получив согласие от одной из кредитных организаций, приставы приступили к передаче имущества.

Но во время передачи выяснилось, что гараж наполнен вещами. Здесь находились бытовые электрические приборы и оргтехника, зимняя автоматическая палатка, краскопульт, а также 87 расписных деревянных кошек. На вещи наложили арест, а должнице дали возможность самостоятельно реализовать имущество для погашения задолженности.

Кроме того, женщине необходимо найти несколько сотен тысяч рублей для того, чтобы погасить остаток долга: за счет передачи гаража взыскано всего 230 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Главой департамента градостроительного развития Томской области назначен Сергей Чиков

13 июня 2024
Томские новости

В жару Томск начнут поливать чаще

24 июня 2024
Томские новости

Томский стадион «Труд» переходит в муниципальную собственность

25 июня 2024
Томские новости

Лишенный мандата экс-депутат гордумы Томска обжаловал решение суда

1 июля 2024
Томские новости

В Томске открылся главный городской пляж

15 июня 2024
Томские новости

И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июле

2 июля 2024
Томские новости

Открылась итоговая выставка проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск»

11 июня 2024
Томские новости

«Ростелеком» оцифровал еще одну томскую многоэтажку

28 июня 2024
Томские новости

Томичи могут предложить свои проекты для реализации в надземном переходе на пр. Фрунзе

19 июня 2024