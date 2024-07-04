18+
18+
РЕКЛАМА

Томские ученые культивируют растение, которое способствует регенерации костей

Город, Медицина и здоровье, Образование и наука, Томские новости, растение наука образование интересные новости Томска Томские ученые культивируют растение, которое способствует регенерации костей

Ученые СибГМУ разработали технологию выращивания соссюреи спорной — растения, содержащего хелидоновую кислоту, которая благоприятно влияет на регенерацию костной ткани организма животных и человека, обладает остеопротекторными и иммуномодулирующими свойствами.

Как уточняют в пресс-службе вуза, специалисты выращивают соссюрею в собственном питомнике лекарственных растений, с использованием метода гидропоники, а также культивируя клетки и каллусные ткани in vitro. Разработанная технология позволяет ученым получать сырье для проведения научных исследований в течение всего года, а не только в сезон вегетации.

— Культивирование растительных клеток для последующего применения в сфере биотехнологии и фармацевтики — важный для нашего университета вектор. Полученные чистые субстанции позволят создавать оригинальные лекарственные средства на базе СибГМУ. Фармацевтический факультет нашего университета по оснащению соответствует реальному фармацевтическому производству, что позволяет в полной мере решать ключевые задачи для отрасли, — рассказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Хелидоновая кислота, выделяемая из соссюреи, используется для получения перспективного соединения, которое ускоряет процесс регенерации костной ткани — хелидоната кальция. В чистом виде вещество кристаллизуется, что позволяет использовать его не только как лекарственное средство, но и как костнопластический материал.

— Наша научная группа занимается сравнительным изучением эффективности и безопасности производных хелидоновой кислоты полусинтетической и синтетической природы. Функциональная идентичность и экспериментально подтвержденная фармакоэквивалентность веществ дадут нам возможность получать значительно большие объемы хелидоната кальция для проведения дальнейших исследований и производства субстанции для лекарственных средств и биомедицинских материалов, — отметил доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой фармацевтического анализа, руководитель стратегического проекта «Таргетная тераностика» СибГМУ Михаил Белоусов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Четыре дерева и одна ветка упали в Томске во время вчерашней грозы

26 июня 2024
Томские новости

В День города на набережной Ушайки томичи споют народные песни

6 июня 2024
Томские новости

«Ростелеком» поддержал празднование Дня молодежи в селе Мельниково

4 июля 2024
Томские новости

Рейсы из Томска в Кедровый пропали из расписания аэропорта после двух месяцев полетов

13 июня 2024
Томские новости

Томичи попробуют продукцию местный брендов и послушают сказки на Дне города

6 июня 2024
Томские новости

Экс-мэр Томска Кляйн сумел добиться отмены возмещения ущерба по второму делу

7 июня 2024
Интервью

Виктор Шалай, директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока: «Наш музей предлагает не спорить, а начать мириться со своим прошлым»

5 июня 2024
Томские новости

Томичей приглашают на уличный спектакль по «Сказке о попе и работнике его Балде»

2 июля 2024
Томские новости

«Живой» свет. Как проиллюстрировать классическую симфонию

26 июня 2024