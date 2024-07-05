«Макушин Медиа» выпустило мини-путеводители по студенческим местам Томска

5 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Издательство «Макушин Медиа» выпустило второй набор открыток «Томские районы». В него вошли четыре мини-путеводителя по самым студенческим местам города: площадь Южная, Европейский квартал, Университетская роща и Соляная площадь.

— Вопрос о том, делать ли второй набор, перед нами практически не стоял — мы достаточно быстро распродали первые две партии первых «Томских районов», и постоянно получали очень теплые отзывы от наших читателей самых разных возрастов. Во второй серии проекта мы решили рассказать о студенческих местах Томска. И сразу поставили себе задачу: открытки должны «трогать» не только сегодняшних студентов, но и тех, кто когда-то смотрел боевики в видеоклубах на «Южке» и писал The Wall на стене политеха, — отметила продюсер издательства «Макушин Медиа» Василина Фаткулина.

В наборе — четыре открытки, которые рассказывают о ключевых объектах студенческих мест Томска. Где находятся общежития и корпуса разных вузов или старинный мост через уже несуществующую реку Медичку, мурал «Сказки индустрии», памятник рудознатцу Федору Еремееву и писателю Владимиру Обручеву, могилы Усова и Потанина, башня Лунева и даже о том, где попробовать «те самые пончики».

Во втором наборе появились не только вертикально ориентированные, но и горизонтальные карты

на лицевой стороне открытки Фото: Серафима Кузина

Инициативу издательства поддержали томские вузы — участники Большого университета: Томский политехнический, Томский государственный и Томский государственный архитектурно-строительный университеты.

— Благодаря участию вузов, проект стал цельным. «Томский Обзор» — медиа, основавшее наше издательство, уже много лет сотрудничает с ТГУ, ТПУ и ТГАСУ и пишет о студенческих местах города, рассказывает о жизни и достижениях томских университетов. Поэтому, конечно же, мы очень обрадовались, когда вузы включились в эту коллаборацию, — рассказала Василина Фаткулина.

Напомним, «Томские районы №1» был посвящен историческим районам города: Воскресенской горе, Елани, Татарской слободе и Университетскому проспекту. Иллюстратор всей серии — художник издательства Константин Попов, дизайнер — Елена Санникова.

Купить новый набор «Томские районы №2» можно в магазинчике издательства (пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, офис 305, в будние дни с 13.00 до 17.00), на маркетплейсе Ozon и в сувенирных магазинах города.

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